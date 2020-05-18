Bugün başladı meteoroloji ikinci sıcak hava dalgası 3 gün sürecek diyor

Türkiye Mayıs ayında görülmemiş bir sıcakla kavruluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava sıcaklığını 37 derece olarak ölçtüğü Adana’da, hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaşırken, güneş altında kalan termometreler ise 48 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan çocuklar ve gençler, her yıl olduğu gibi tehlikeye ve bu nedenle yapılan uyarılara aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü.