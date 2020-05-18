Bugün başladı meteoroloji ikinci sıcak hava dalgası 3 gün sürecek diyor
18 Mayıs haftasının hava durumunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yine sıcak alarmı verdi. Yurt genelinde bugün başlayan ikinci bir sıcak hava dalgasını 3 gün sürecek.
Türkiye Mayıs ayında görülmemiş bir sıcakla kavruluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava sıcaklığını 37 derece olarak ölçtüğü Adana’da, hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaşırken, güneş altında kalan termometreler ise 48 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan çocuklar ve gençler, her yıl olduğu gibi tehlikeye ve bu nedenle yapılan uyarılara aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü.
Son 75 yılın en sıcak mayıs ayını geçiren kentte, merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi üzerindeki sulama kanalı kenarında kurulan semt pazarının esnafı da sıcaktan bunalınca kanala sarkıttığı ipe tutunarak, suya girdi. Bazı gençler de sulama kanalına indirdikleri şişme botla, bazıları da yüzerek serinlemeye çalıştı.
Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınlandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde bugünden itibaren üç gün geçerli olacak yeni bir sıcak hava dalgası etkili olmaya başlayacak. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 18 Mayıs hava durumu raporu ile ilgili detaylar…
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.