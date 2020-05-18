Dolar kuru haftaya düşüşle başladı! 18 Mayıs Pazartesi dolar ne kadar?

6,27'ye kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen dolar/TL haftaya 6.89 seviyesinden başladı.

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Küresel piyasalar, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaparken dolar/TL'de düşüş trendi devam ediyor. Sabah saatlerinde dolar/TL, 6.88'den, Euro ise 7.45'ten işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Petrol fiyatları hızla değerlenmeye devam ediyor. ABD ham petrolü 2 ay sonra ilk kez 30 doların üzerine gelirken brent petrolün varili ise 33 dolar düzeyinde. Petrol fiyatlarındaki yükselişte normalleşme sonrası talebin artması ve arz kısıntısı kararı alan ülkelerin bu karara sadık kalması etkili oluyor.

Altında son durum

Geçen haftalarda dolarla birlikte yükselen gram altın, BDDK'nın 3 İngiliz bankasına getirdiği işlem yasağından sonra 383 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak gece yarısından itibaren hızla 390 TL'yi geçen gram altın, saat 08:30 itibariyle 389 TL civarında işlem görüyor.