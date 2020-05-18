HABER /  EKONOMİ
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Dolar kuru haftaya düşüşle başladı! 18 Mayıs Pazartesi dolar ne kadar?

6,27'ye kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen dolar/TL haftaya 6.89 seviyesinden başladı.

Abone ol

Küresel piyasalar, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaparken dolar/TL'de düşüş trendi devam ediyor. Sabah saatlerinde dolar/TL, 6.88'den, Euro ise 7.45'ten işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Petrol fiyatları hızla değerlenmeye devam ediyor. ABD ham petrolü 2 ay sonra ilk kez 30 doların üzerine gelirken brent petrolün varili ise 33 dolar düzeyinde. Petrol fiyatlarındaki yükselişte normalleşme sonrası talebin artması ve arz kısıntısı kararı alan ülkelerin bu karara sadık kalması etkili oluyor.

Altında son durum

Geçen haftalarda dolarla birlikte yükselen gram altın, BDDK'nın 3 İngiliz bankasına getirdiği işlem yasağından sonra 383 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak gece yarısından itibaren hızla 390 TL'yi geçen gram altın, saat 08:30 itibariyle 389 TL civarında işlem görüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hakan Şükür'den 'UEFA Kupası' tehdidi: Gerçek hikayesini anlatacağım Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
'İftar yapan asker nöbettekiyle değişti' diyen Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil o villa ve çiftliği 'Atatürk ticareti' ile aldı! Ahmet Hakan kavgayı başlattı
Kesinleşti! Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı var
ABD bunu konuşuyor! Donald Trump aşı ekibinin başına müslüman doktor getirdi
Van'da taziye evine gelen 12 kişide korona virüs çıktı
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kritik kararlar! Yasaklar bayramdan sonra tamamen kaldırılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Henry Onyekuru'da Olympiakos tehlikesi
THY bileti alma ekranı 19 Mayıs hatıra uçuşu bilet alma başvurusu 2020
Fitch'den Türkiye açıklaması! Koronavirüsün etkilerine rağmen...
Fahrettin Koca Başakşehir Şehir Hastanesinin açılışı için tarih verdi
Erol Bulut'tan Ali Koç'un sözlerine yanıt
ÖSYM GİS 2020 sınav görevli ücretleri netleşti tam liste
Yorumlar 5 yorum