'İftar yapan asker nöbettekiyle değişti' diyen Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Şırnak Namaz Dağı'nda iftarı üs bölgesindeki askerlerle birlikte yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede değişen konseptin adımların yazar Abdulkadir Selvi'ye anlattı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki üs bölgesindeki izlenimlerini ve terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirecek kararları açıkladı. Hürriyet yazarı Selvi'ye konuşan Soylu, "Cudi'de festival yapacağız" sözünü verdi.

İftarını yapıp nöbet tutan arkadaşıyla yerini değiştiriyordu

Soylu, üs bölgesindeki havayı “Kimisi iftarını yapıp hemen nöbet tutan arkadaşıyla yerini değiştiriyordu. O nöbete geçiyor, öbürü iftarını yapıyordu” diye anlattı.

"Esnek ve hareket kabiliyeti olan kulelere döndük"

Terörle mücadelede konsept değişikliğine gittiklerini belirten Soylu, "Büyük üs bölgelerinden daha esnek ve hareket kabiliyeti olan kulelere döndük” dedi ve atılan ve bundan sonra atılacak adımları sıraladı:

“Bu süreçte taktik ve teknik anlamda birbirini tamamlayan adımlar attık.

1- İHA merkezlerinin kurulması önemliydi.

2- Terörle mücadelede stratejiyi değiştirdik.

3- Türkiye’nin sıkıntılı birkaç yolu vardır. Biri Tunceli-Pülümür, biri Diyarbakır-Lice-Bingöl yoludur. Biri de Ağrı-Van-Çaldıran yoludur. Son 2-2.5 yıldır Ağrı-Van-Çaldıran yolunu tamamen güvenlik altına aldık. Yine bunu kulelerle aldık. Yeni güvenlik konseptiyle aldık. İkincisi, Tunceli-Pülümür yolunu da yaklaşık 21 kule ile güvenlik altına aldık. Şaşırtmalı kulelerle aldık” diye anlattı.

Cudi’de 18 kule olacak

Cudi, Gabar, Bestler-Dereler yıllarca operasyon haberlerini yaptığımız, şehitlerimizin geldiği yerler. Süleyman Soylu, “Cudi’nin kalbine girdik” deyince heyecanlandım. Anlatmasını istedim. “Üs bölgelerinin aynısını Cudi’de yapıyoruz. Cudi’nin kalbine girdik şu anda. Cudi’de 18 kule olacak. On kule bir aya bitiyor. Sekiz kule ile üs bölgesi hemen akabinde tamamlanacak. İki tane de büyük üs bölgesi olacak. Böylece Cudi’nin tam kalbinde var olacağız. En önemli şey, Cudi’de oturacağız. Gabar’da da üç tane yapılıyor. Bir de Bestler-Dereler’de yapılıyor. Hem orada oturmak için, hem de bölgesel olarak terör örgütünün aktarımını engellemek için.”

"Cudi'de festival yapacağız"

Süleyman Soylu bir de söz verdi. “İnşallah eylülde Cudi’de festival yapacağız” dedi. “Sözüm söz” diyor. “Cudi’de Hazret-i Nuh’un gemisinin olduğu Sefine diye bir alan var. Her yıl oralara gidilir, namazlar kılınır, dua edilirdi. Allah nasip ederse Sefine’ye eylülde çıkacağız. Bu yıl söz vermiştik festival yapacağız diye. Festivali yapacağız. Bir de Ağrı Dağı’na yürüyüşlerin açılması düşüncemiz var. Onun için biraz daha terörle mücadeleye asılacağız.”