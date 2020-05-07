İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 ilin valisiyle güvenlik toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak valileri ile güvenlik ve göç birimlerinin yöneticilerinden bilgi aldı.