Ahmet Davutoğlu'ndan erken seçim açıklaması! Sebebi biziz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı Youtube programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, erken seçim iddiaları ile ilgili "gündeme gelmesinin en önemli sebebi biziz" dedi.

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"AK Parti ve MHP Cumhurbaşkanı seçecek gücü kaybetti." diyen Davutoğlu, "AK Parti’de erime var. Peki bu erime nereye gidiyor? Gelecek Partisi’ne. Siyaset kökten değişecek. Gelecek Partisi olmadan siyasi denklem kurulamayacağı görülecek." ifadelerini kullandı. Davutoğlu erken seçim iddiaları ile ilgili şöyle konuştu:

Şimdi aslında, görünüşte hiçbir şekilde erken seçimi gündeme bile getirmemesi gereken bir yönetim anlayışı var. Yetki kullanımı bakımından sıkıntı yok fakat yetkinin paylaşımında sıkıntı var. Birçok aktör bu yetkiyi bir yerlerden tırtıklıyor. Niye böyle bir şey gündeme geliyor?

Erken seçim gündeme gelebilir

İkinci ihtimal, daha sonraki seçim tarihinde ülke şartları çok daha kötü olabileceği ihtimali üzerine erken seçim gündeme gelebilir. Yani var olan konjoktürden daha çok böyle giderse bu ülke iyiye gitmeyecek ve biz çok daha zor şartlarda seçime gideceğiz diye düşünürler ekonomik olarak ve bir şey daha var:

Bütün o anketleri kenara koyun

Şu anda gelmesinin en önemli sebebi açıkcası biziz! Yani, yeni bir parti olarak çıktık ama 6 ayda hem örgütlendik. Hem bütün o anketleri kenara koyun. O anketler dahi, son yapılan bir anket dahi bizim kamuoyundan edindiğimiz intibaın çok gerisinde bir sonuç elde etmiş gibi göstermesine rağmen şunu gösteriyor:

Peki bu erime nereye gidiyor?

Gelecek Partisi olmadan denklemin bir yere oturması artık mümkün değil.

Şu anda AK Parti ve MHP, birlikte Cumhurbaşkanı seçecek gücü kaybettiler. Bu açık. Bütün anketlerin ortak geldiği nokta bu ve AK Parti'de ciddi bir erime var. Peki bu erime nereye gidiyor? Gelecek Partisi’ne. Şu anda teşkilatlanma itibariyle herhangi bir seçime girme ihtimali en öncelikli olan Gelecek Partisi. Yeni bir aktör olarak. Ne kadar telaşlanırlarsa telaşlansılar gidiş artık bellidir. Benim anamın çok güzel bir yörük sözü vardır, "görünen dağın ırağı olmaz".

Yani bu erken seçim için de geçerlidir. Dağ bir kere göründü mü ırağı olmaz. Siz yürümeye başladınız mı dağı gördünüz mü ırağı olmaz. Bu dağ göründü artık ve bunun ırağı yok. Birgün bu seçim sandığı gelecek ve Türkiye'de siyasi dengeler kökten değişecek. Bunu herkes böyle bilmeli."