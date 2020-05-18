Bydoping'ten herkese emlak sektöründen para kazandıran mobil uygulama

Uzun yıllardır gayrimenkul sektörüne ve emlak danışmanlarına teknolojik çözümler sunan Bytech Bilgi Teknolojileri, şimdi de tüm topluma emlak sektöründen ek gelir sağlayan bir mobil uygulama geliştirdi.

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Mobil Broker adıyla faaliyet göstermeye başlayan uygulamaya herkes ücretsiz bir şekilde üye olabiliyor, üyeler kendi çevrelerinin emlak alım, satım, kiralama ve kiraya verme ihtiyaçlarını uygulama üzerinden yönlendirebiliyor. Üyelerin bu yönlendirmelerine , Şirketin Türkiye genelinde kurmuş olduğu binlerce profesyonel gayrimenkul danışmandan oluşan Çözüm Merkezleri tarafından hizmet veriliyor. Verilen bu hizmetin neticesinde eğer yönlendirme, işlem ile sonuçlanırsa yönlendirme yapan üye komisyon geliri elde ediyor. Ayrıca üyeler yönlendirmenin ilk anından itibaren Çözüm Merkezi ile Müşteri arasındaki tüm iletişimi yine Mobil Broker uygulaması üzerinden takip edebiliyor. Mobil Broker uygulaması hakkında tarafımıza detaylı bilgiler veren Bytech Bilgi Teknolojileri

Yön. Kurulu Başkanı Bülent Öztürk uygulamanın yayına girdiği Nisan ayından bugüne kadar 24 bin kişinin Mobil Broker üyesi olduğunu belirtti.

Toplumun her kesimine, avukata, sigortacıya, öğrenciye, mali müşavire, ev hanımına veya işsizlerimize yani herkese emlak sektöründen ek gelir sağlayan uygulamanın özellikle covit-19 süreci ve sonrasında çok ciddi ekonomik faydalar sağlayacağını belirten Öztürk; Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 3000 TL , yoksulluk sınırının ise nerdeyse 7000 TL

seviyelerine ulaştığı bir dönemde, ek gelir ihtiyacı olan insanlarımıza milyonlarca gayrimenkulün alındığı , satıldığı kiralandığı ve Milyarlarca Lira komisyon hareketinin olduğu emlak sektöründen çare üretmenin manevi mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bir kişinin çevresinde onlarca gayrimenkul hareketi oluyor

Ne iş yapıyorsak yapalım, her yıl çevremizdeki yakınlarımızın bir çok gayrimenkul hareketi olmakta ,üyelerimiz sadece kendi çevrelerindeki bu hareketleri çözüm merkezlerimize yönlendiriyor, çözüm merkezlerindeki emlak danışmanları ise profesyonel emlak hizmetini veriyor, üyelerimiz başka hiçbir şeyle uğraşmıyor, dilerlerse yönlendirmenin tüm süreçlerini yine Mobil Broker üzerinden takip edebiliyorlar.

Uygulamanın tüm tarafları mutlu oluyor

Bir üyemizin yaptığı yönlendirme sayesinde; yönlendirilen kişi kaliteli bir hizmet alıyor, Çözüm Merkezindeki Emlak Danışmanları iş hacimlerini artırıyor, üyeler ise kazanç elde ediyor. Tamamen ücretsiz olan Mobil Broker uygulaması, tüm tarafları memnun etme amacı ile hareket ediyor. Ayrıca tüm işlemler resmi olarak yapılmakta olup, tüm gelir elde taraflar

adına vergileri ödeniyor.

Hedef tüm dünyada kullanılan bir uygulama olmak

Emlak ihtiyacı evrenseldir, aynı zamanda da ek gelire özellikle de böyle bir dönemde artık herkesin ihtiyacı vardır. Yaptığımız araştırmalarda Dünya genelinde spresifik olarak uygulamanın bir benzeri yoktur. O nedenle de tüm hedefimiz Türkiye’de hızlı bir biçimde büyüdükten sonra uygulamamızı başta Avrupa olmak üzere Dünya’nın başka ülkelerinde de kullanımını sağlamaktır.

Ayrıca Bülent Öztürk; Ülke olarak Emlak Sektöründe Pazar büyüklüğü ve iş kapasitesi açısından Dünya’da ilk sıralarda olmamıza rağmen Maalesef uzunca bir dönemdir sektörel Know-How ithal eden bir durumdayız. Biz bunu tersine çevirip tüm Dünya’ya emlak teknolojilerimizi yerli bir marka olarak ihraç etmek istiyoruz dedi.