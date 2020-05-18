Visca ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye gidecek mi?

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göksel Gümüşdağ, Visca ve İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye gideceği iddialarıyla ilgili olarak, "Ne Fenerbahçe, ne de bir başka kulüp... En ufak bir teklif yok. Hepsi yalan, hepsi palavra" ifadelerini kullandı.

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Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını koruyan takımlardan biri olan Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşmeyi yazdı. Edin Visca ve İrfan Can Kahveci takımdan ayrılacak mı? Ligin başlamasıyla ilgili ne düşünüyor? Clicy konusunda transfer gelişmesi var mı? İşte tüm detaylar...

Visca ve İrfan Can için transfer teklifi var mı?

Göksel Gümüşdağ, Büyüka'nın Visca ve İrfan Can ile ilgili sorusuna, "Ne Fenerbahçe, ne de bir başka kulüp... En ufak bir teklif yok. Hepsi yalan, hepsi palavra" yanıtı verdi.

Transfer teklifi gelirse ne yanıt verecekler?

'Peki ya teklif gelirse?' sorusuna ise Göksel Gümüşdağ, "Bu konuların sırası değil... Ortada şampiyonlukta çok iddialı olan bir takımımız var. Şu anda sadece lige ve Avrupa Kupası’na odaklıyız. Kaldı ki teklif yok" yanıtını verdi.

Başakşehir'de sözleşmesi bitecek futbolcular var

Öte yandan Başakşehir’de sezon sonu Clichy, Demba Ba, Gökhan İnler, Robinho ve Elia’nın sözleşmeleri bitecek. Başkan Gümüşdağ, Clichy ile eğer kontratında bir indirime giderse seneye de devam etmek istediklerini vurguladı.

Crivelli'den memnunlar

Ayrıca Gümüşdağ, 'Tabanca gibi adam' tanımlamasını yaptığı Enzo Crivelli’den çok umutlu olduklarını, henüz 24 yaşında olan Fransız golcü ile 4 yıllık sözleşmeleri bulunduğunu ve önümüzdeki sezon için de ellerinde çok ciddi alternatifler ve gençler olduğunu belirtti.

Hızlandırılmış lige sıcak bakıyor

Göksel Gümüşdağ, ligin başlamasından yana... Ancak; herkes gibi, "Çok kontrollü, çok tedbirli, insan odaklı olmalıyız" görüşünü paylaşıyor. Gümüşdağ'a göre ligin oynanmasında ve bitirilmesinde takvim olarak bir sıkıntı yok. Başkan gerekirse, "Hızlandırılmış bir lig", yani bir haftada iki maç ya da İstanbul merkezli maçlarla bu ligin biteceğine inanıyor.