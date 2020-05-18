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Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iddialarına yanıt

Fenerbahçe'de yıllardır forma giyen Hasan Ali Kaldırım sezon sonu bitecek olan sözleşmesine dair konuştu. Ayrılık iddialarına yanıt veren tecrübeli futbolcu, takımda kalmak istediğini söyledi.

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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrılmayı asla düşünmediğini söyledi.

Takvim'de yer alan habere göre hakkında çıkan söylentilere kulaklarını tamamen tıkadığını vurgulayan sarı-lacivertli oyuncu, "Yönetimin benimle görüşeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'de daha misyonumu tamamlamadığımı düşünüyorum. Burada daha çok kupalar kaldıracağımıza eminim" dedi.

Bu sezon 12 maçta forma giydi

Hasan Ali kendisine yapılan tekliflerle ilgilenmediğini vurgulayarak, "Yönetimin benimle görüşerek anlaşacağımıza eminim" dedi. 2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen deneyimli futbolcu, bu sezon çok fazla süre alamadı ve yalnızca 12 maçta forma giydi.

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