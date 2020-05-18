HABER /  YEREL
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Adana'da anne evi terk etti baba çocuklarını yurda bırakmak istiyor

ADANA'da Suriyeli ailede çıkan tartışmada, Anne İtad N.'nin evi terk etmesi üzerine Muhammed N., bakamayacağını söyleyerek çocuklarının geçici olarak yurda yerleştirilmesini talep etti.

Abone ol

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde oturan İtad ve inşaat işçisi eşi Muhammed N. arasında, dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çocuklarını bırakıp terk etti

Tartışmanın ardından İtad N., biri 6 aylık, diğerleri 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarını da bırakıp, evi terk etti. Bunun üzerine Muhammed N., 3 çocuğunu yanına alarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Muhammed N., tek başına bakamayacağını belirttiği çocuklarının geçici olarak yurda yerleştirilmesini talep etti. Polisin ulaşmaya çalıştığı İtad N.’nin ikna olmaması durumunda çocukların yurda yerleştirileceği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eşini bıçaklayıp 'Bıçağı koltuğun arkasın koyarak yaslandı ve kendisini bıçakladı' dedi
Bursa’da 7/24 asfalt mesaisi
Oyuncu Emre Kınay: Milliyetçileri almam dedim Meral Akşener kabul etti
Ahmet Davutoğlu'ndan erken seçim açıklaması! Sebebi biziz
Kaskoda yeni dönem! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor
Dolar kuru haftaya düşüşle başladı! 18 Mayıs Pazartesi dolar ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Yarın kandil mi 19 Mayıs ne kandili var Diyanet dini günler
Mehmet Görmez anlattı! Sosyal medya da amel defterine tabi mi?
Cipiyle geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezerek öldürdü!
Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iddialarına yanıt
18 Mayıs öğleden sonra özel sektöre resmi tatil mi oldu?
Yorumlar