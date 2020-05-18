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Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti! Cihat Yaycı kimdir istifa sebebi bomba

TSK'dan gelen son dakika haber gündeme oturdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti.

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Tümamiral Cihat Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Bu karar sonrası gözler Tümamiral Cihat Yaycı'ya çevrilmişti. Bir süre sessiz kalan Tümamiral Cihat Yaycı bugün istifa ettiğini duyurdu. Cihat Yaycı'nın yakın çevresine istifasıyla ilgili “Onurum, gururum incindi” dediği öğrenildi.

Nedim Şener perde arkasını anlattı
Tümamiral Cihat Yaycı'yı istifaya götüren görevinden alınmasına sebep olan bir dosya... Gazeteci Nedim Şener, "Yaycı, düzmece bir dosya ile haksızlığa uğradığını belirterek istifa etti" diyerek dosyanın detaylarını aktardı. Yaycı'nın 'ihaleye fesat karıştırmakla' suçlandığı olayın detaylarını okumak için buraya tıklayın

Cihat Yaycı kimdir?

Tümamiral Cihat Yaycı, ordudaki kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması için “FETÖMETRE” uygulamasını ortaya koyan isimdi.

Akdeniz’de ‘Mavi Vatan’ haritasını hazırlayan kişi olarak da bilinen Cihat Yaycı, 1966 yılında Elazığ’da doğdu. Deniz Lisesi’nden 1984 yılında mezun olan Cihat Yaycı, 1988 yılında Deniz Harp Okulu’nu bitirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS’de II. Komutanlık görevlerinde bulunan Cihat Yaycı, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5’inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yaptı. 

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