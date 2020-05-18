Tümamiral Cihat Yaycı'yı görevinden aldırıp istifa ettiren dosya

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden gelen son dakika haber gündemin ilk sırasına oturdu. Tümamiral Cihat Yaycı'nın görev değişikliği ve istifasının perde arkasını Nedim Şener anlattı.

Abone ol

Geliştirdiği “FETÖMETRE” uygulamasıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlğı'nda FETÖ’yle ilişkili ve iltisaklı askerlerin belirlenmesinde etkili olan, yazdığı kitap nedeniyle Yunan basınında ölümle tehdit edilen Tümamiral Cihat Yaycı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla yerinin değiştirmesi büyük yankı yaratmıştı.

Tümamiral Cihat Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Görev değişikliğinin sebebi olan dosya

Cihat Yaycı'nın görev değişikliği kadar bunun sebebi de bomba etkisi yaratmıştı. Zira Cihat Yaycı, "TSK'daki bir ihaleye fesat karıştırmakla' suçlanıyordu.

Cihat Yaycı'nın, savcılığa sevk edildiği dosyanın konusu güdüm telinin muayenesi. İhaleyi alan ve parası ödenen firma muayene sürecinden şikâyetçi oluyor ve kendisine zorluk çıkartıldığını söylüyor. MSB Teftiş Kurulu soruşturma açıyor.

Dosyanın detayları

Gazeteci Nedim Şener söz konusu dosyaya ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Nedim Şener'in Hürriyet'teki köşesinde yazdıkları şöyle:



-En başından anlatayım. “Biliyorsunuz” diye başlamayacağım çünkü ben de yeni öğrendim: Düşman gemilerine su altından torpido atan gemilerde, torpidoyu hedefine yönlendiren, onları güdümleyen bir tel var. Torpido ateşlendiğinde o telle hedefe yönlendiriliyor. Bir ucu atış yapılan gemide olan tek kullanımlık tel, torpido hedefini vurduğunda kopuyor.

Gölcük Donanma Komutanlığı tarafından 2019 yılında böyle bir tel için 1.5 milyon TL tutarında bir ihale yapılır. İhaleyi kazanan firma sudaki korozyona karşı dayanaklı olması için üzeri özel bir cila (wax) ile kaplı torpido güdüm telini hazırlayarak, muayeneye getirir. Torpidonun ateşlenmesi ve hedefe gidişi sırasında açılması gereken tel, üzerine sürülen cilanın birikmesi sonucu açılmaz. Dolayısıyla güdüm telinin üzerinde cila birikmesi patlayıcının menzile kadar gitmemesine sebep olur. Atış sırasında sıkışan kablo kopar. Muayene komisyonundaki torpido uzmanı bir mühendis yüzbaşı, devletin haksız ödeme yapmaması için kusurlu kablonun teslimine karşı çıkar.

Cihat Yaycı baskı yapanları uyarıyor

Bu arada yüzbaşıya muhalefet şerhini kaldırması için baskı yapıldığı duyumları alınınca konu Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı tarafından Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Amiral Cihat Yaycı’ya iletilir. Yaycı da “Muayene komisyonu üyelerine kimse telkin ve baskıda bulunmayacak, bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır. Her şey şartname esaslarına göre kontrol edilecek, kamu zararı oluşmasına da müsaade edilmeyecek, şartname gerekleri yerine getirilmeden ödeme yapılmayacak ne eksiklik varsa veya yoksa bir rapor ve takdim ilgililer tarafından düzenlenip Donanma Komutanı’na, bana ve Kuvvet Komutanı’na arz edilecek, Deniz Kuvvetleri Komutanı direktifine göre işlem yapılacaktır” diye emir verir.

Rapora el yazısıyla düştüğü not

Tümamiral Cihat Yaycı söz konusu raporu Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’a sunarken el yazısıyla “Komutanım, muayene sürecinde birtakım çelişkili hususlar olmuştur. Wax birikmesi, A kablosunun kopması gibi... Değerlendirmenize arz ederim” şeklinde not düşer. Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal da “Bu seferlik firmaya ödeme yapılsın, sözleşmedeki eksiklikler giderilsin, bir sonraki sözleşmede bu hususlar dikkate alınsın” diye emir verir ve firmaya ödeme yapılır.

FETÖ'cü hesaplar 4 Nisan'da istifa edecek diye yazdı

İşte tüm bunlar, 2019 yılı son çeyreğinde yaşandı, her nasıl oluyorsa 2020 başından itibaren Cihat Yaycı’nın görevden alınacağı FETÖ’cü firari eski askerleri tarafından sosyal medyada yazılmaya başlandı. Hatta Ersin Demircan isimli Twitter hesabı 4 Nisan tarihli tweetinde “Önümüzdeki hafta ünlü bir amiralin istifa ettiğini, ettirildiğini duyarsanız çok şaşırmayın” diye yazdı. On gün sonra, yani 14 Nisan’da MSB tarafından Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na bir dosya gönderildi. Bilin bakalım savcılığa giden dosyanın konusu ne?

Evet, tahmin ettiğiniz gibi, Cihat Yaycı’nın “Kamu zararı oluşmasına da müsaade edilmeyecek” dediği, ihalesi yapılmış, güdüm tel muayenesi konusu...

İhaleyi alan firma şikayetçi oldu

İhaleyi almış ve Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın emriyle parası ödenmiş firma, nasıl oluyorsa muayene süreciyle ilgili şikâyetçi oldu. Firmanın şikâyeti üzerine, MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı, ihale süreciyle ilgisi olmayan Cihat Yaycı ve Gölcük’teki Torpido Test İstasyon Komutanlığı’nda görevli üç astsubay ve iki subay hakkında “ihaleye fesat karıştırmaktan” rapor hazırladı, görevden alınmalarını istedi. Bakan Hulusi Akar, raporu imzalayarak Cihat Yaycı hakkında işlem yapılması için Genelkurmay Başkanı’na, diğer iki subay ve üç astsubay hakkında işlem yapılması için de Gölcük Donanma Komutanlığı’na gönderdi. İşin ilginci, Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, subay ve astsubaylar hakkında soruşturma izni vermezken, Genelkurmay Cihat Yaycı hakkındaki dosyayı Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. İddiaya göre, bu dosya ile de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yaycı’nın görev yerini değiştirmesi sağlandı.