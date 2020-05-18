HABER /  YEREL
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Annesinin cesedi başında 'Sen ölemezsin' diyerek gözyaşı döktü

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da Güzel Sanatlar Lisesi'nde rehber öğretmen Seval G. (46), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar ederken, annesinin cesedini gören Ekin H. (20), "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü.

Abone ol

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 322 Sokak'ta meydana geldi.

Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'nde rehber öğretmen Seval G., oturdukları 9 katlı apartmanın 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Annesinin lavaboya gittiğini zanneden ve bir süre bekleyen Ekin H., daha sonra binanın dibinde yattığını fark edince hemen aşağı koştu.

Annesinin yanına gelen Ekin H., "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü. Ekin H., yakınları tarafından sakinleştirildi.

İki yıl önce eşinden ayrılmış

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Seval G.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Seval Gürsoy'un iki yıl önce eşinden ayrıldığı, bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi için öneri paketi
İbrahim Saraçoğlu Araf Suresi'nden örnek verdi! Yeni bir felaket geliyor
Seyahat yasakları kalkıyor! İstanbul'da seyahat yasağının kalkması için 8 hafta beklenecek
Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti! Cihat Yaycı kimdir istifa sebebi bomba
Devlet Bahçeli'den darbe mesajı! Hevesleri kursaklarında kalacak
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Sevda Noyan yorumu: Gereği yapılır
ÖNCEKİ HABERLER
Bugün marketler bakkallar kaça kadar açık ne zaman kapanıyor?
Şişli'de ceza yazılan kadından gazeteciye tehdit: Peşini bırakmayacağım
Tümamiral Cihat Yaycı'yı görevinden aldırıp istifa ettiren dosya
Bursa'da kumar operasyonunda perde arkasına saklandı polis yakaladı
Hatıra bileti alma 19 Mayıs 2020 THY bilet alma nasıl olur?
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e büyük tepki! Kanaldan özür mesajı
Yorumlar