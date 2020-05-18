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Şişli'de ceza yazılan kadından gazeteciye tehdit: Peşini bırakmayacağım

İSTANBUL Şişli'de kısıtlamaya rağmen parka giden ve maske takmayan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciyi, “Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım” diyerek tehdit etti. Kısıtlamaya aykırı hareket eden genç kadına polis ekiplerince 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.

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Şişli’de dün bir grup vatandaşın kısıtlamaya rağmen bir parka girdiği ve evcil hayvanlarını burada gezdirdiği görüldü. Bunun üzerine, durumu öğrenen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri çok kısa bir sürede olay yerine geldi.

Polis ekiplerinin parka gelmesiyle birlikte grup hızlı bir şekilde oradan ayrılarak ara sokaklara dağıldı. Asayiş ekiplerinin parka geldiğini görünce dışarı çıkan bir kadının köpeğiyle birlikte park çevresinde dolaşmaya devam ettiğinin görülmesi üzerine, polis genç kadını yanına çağırarak kuralları çiğnediğini ve kendisine para cezası kesileceğini söyledi. Kadının, parka köpeğini gezdirmek için geldiğini söylemesi üzerine polis, köpeğini parkta gezdiremeyeceği, bunun için kaldırımları kullanması gerektiği konusunda kendisini uyardı. Öte yandan, kısıtlamaya uymayarak parkta köpeğini gezdiren kadının zorunlu olmasına rağmen kimlik kartını yanında bulundurmadığı öğrenildi.

“Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım”

Genç kadın o esnada yaşananları kaydeden gazeteciye dönerek, “Sizin de isminizi alayım ben. Benim annem medya danışmanı, sizin peşinizi bırakmayacağım. Böyle mi zorbalık yapıyorsun?” sözleriyle gazeteciyi tehdit etti. İçişleri Bakanlığınca alınan kararlara uymayarak kısıtlamaya aykırı hareket ettiği için Hıfzıssıhha kanunu uyarınca 3 bin 150 TL ceza kesilen genç kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini görüntüleyen basın mensubuna el sallayarak bölgeden uzaklaştı.

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