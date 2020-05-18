Türkiye'de sadece burada yetişiyor pazara inmeden tarlada satılıyor

“Pazara inme derdimiz yok, fasulyeyi ekmeden satmış oluyoruz”

7 yıldır fasulye eken 27 yaşındaki çiftçi Şafak Ayvaz, “Nebiyan fasulyesi ekimine başladık. Nebiyan fasulyesi erken pişmesi, tamamen organik olması ve dağılmaması nedeniyle tercih ediliyor. Sulamasını Nebiyan suyuyla yapıyoruz. Organik gübre üretiyoruz ve kimyasal hiçbir madde kullanmıyoruz. Be sebepten dolayı çok lezzetli bir fasulye elde ediyoruz. Diğer fasulyelere oranla fiyatı biraz daha pahalı. Çünkü az üretiliyor. Fasulyeyi zaten pazara indirmiyoruz. Tüketici gelip buradan fasulyeyi kendileri alıyorlar. Pazara inme derdimiz olmuyor. Daha fasulyeyi ekmeden satmış oluyoruz. Bu sene 5-6 ton üretim hedefliyorum. 6 ton fasulyeyi daha üretmeden satmış bulunuyoruz. Geçen sene kabuklu şeklinde kilosunu 10 TL’den sattık. Tane şeklinde kurumuş olarak da kilosunu 20 TL’den sattık. Bu sene biraz daha pahalı olmasını bekliyoruz” dedi.