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Galatasaray'da son dakika haberi! Başkan Mustafa Cengiz mide kanaması geçirdi

Son dakika haberi! Mide kanaması nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz acil ameliyat edildi.

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Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta da bir beyin ameliyatı geçirmişti.

Olumsuz reaksiyon yaşandı

Öte yandan hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ali Koç ziyaret etti

Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken, Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi. 

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