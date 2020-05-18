İskoçya Premier Ligi'nin akıbeti belli oldu

Yarıda kalan İskoçya Premier Ligi'nde Celtic şampiyon ilan edildi.

Abone ol

İskoçya Futbol Federasyonu, ligin bitirildiğini ve Celtic'in şampiyon ilan edildiğini açıkladı. Son sırada yer alan Hearts ligden düştü.

İskoçya Ligi'nde yer alan 12 takım da sezonun tamamlanamayacağı yönünde oy kullandı ve federasyon da bugün yaptığı toplantıda en yakın rakibi Rangers'in 13 puan önünde yer alan Celtic'in şampiyon ilan edildiğini (ortalama puan hesabı yöntemi ile) açıkladı.