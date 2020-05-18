İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'dan flaş Erdoğan açıklaması

İhaleye fesat karıştırmakla suçlanan ve Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa sonrası Mehmet Metiner'e konuşarak, “İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir." dedi.

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TSK içindeki kripto FETÖ üyelerinin tespitini sağlayan FETÖMETRE’nin mucidi Tümariral Cihat Yaycı'nın "gururum incindi" diyerek istifa etmesi gündeme oturdu.

Akdeniz’de ‘Mavi Vatan’ haritasını hazırlayan kişi olarak da bilinen Cihat Yaycı, Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olarak gösteriliyordu.

Kamu zararı gerekçesiyle ihaleye karşı çıkmış

Yaycı'nın istifasına neden olan dosyanın ayrıntılarını Hürriyet'teki köşesinde kaleme alan Nedim Şener, Yaycı'nın kumpasa uğradığını yazdı.

Donanma Komutanlığındaki ihaleye fesat karıştırmakla hakkında rapor yazılan Yaycı'nın dosyasını anlatan Şener, Yaycı'nın “Kamu zararı oluşmasına da müsaade edilmeyecek” diyerek ihaleyi alan firmaya karşı çıktığını anlattı. Ayrıntılar için tıklayın

Gözlerin çevrildiği Yaycı'nın istifa sonrası ne diyeceği merak konusuydu. Yaycı, AK Partili eski vekil Mehmet Metiner'e konuştu. Metiner, Yaycı'nın açıklamalarını ve istifaya ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

"Bana asılsız iddialarla kumpas kuranların gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır"

1- Cihat Yaycı’nın istifa haberi doğrudur.



Kendisiyle konuştum.



Dediği şudur:



“İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir.



Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir.



Bana asılsız iddialarla kumpas kuranların gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır.” pic.twitter.com/Bvydna5kAU — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) May 18, 2020

Cihat Yaycı kimdir?

Tümamiral Cihat Yaycı, ordudaki kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması için “FETÖMETRE” uygulamasını ortaya koyan isimdi.

Akdeniz’de ‘Mavi Vatan’ haritasını hazırlayan kişi olarak da bilinen Cihat Yaycı, 1966 yılında Elazığ’da doğdu. Deniz Lisesi’nden 1984 yılında mezun olan Cihat Yaycı, 1988 yılında Deniz Harp Okulu’nu bitirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve TCG YAVUZ ile TCG KEMALREİS’de II. Komutanlık görevlerinde bulunan Cihat Yaycı, 2005-2006 yıllarında TCG KEMALREİS Komutanı, 2011-2012 yılları arasında 5’inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak görev yaptı.