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Koronavirüs dış dünyadan izole yaşayan amazon kabilelerine bulaştı

Demirören Haber Ajansı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını, Amazon Ormanları’ndaki dış dünyadan izole yaşayan yerlilere de bulaştı. Waorani kabilesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

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Ekvador Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ekvador’da Amazon Ormanları’nda dış dünyadan uzakta ve izole yaşayan Waorani kabilesindeki 17 yaşında hamile genç bir kadında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Genç kadının başkent Kito’daki Nueva Aurora Luz Elena Arismendi Gíneco Kadın Doğum Hastanesi’ne kaldırıldığı duyuruldu. Öte yandan, genç kadında virüs tespit edilmesinin ardından kabiledeki 40 kişide daha ve bunların 6’sında semptomların görüldüğü kaydedildi.

Ekvador'da son durum

Ekvador’da son verilere göre koronavirüs nedeniyle 2 bin 736 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplam vaka sayısının 33 bin 182 olduğu açıklandı.

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