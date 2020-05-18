HABER /  POLİTİKA
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Mustafa Destici: Bayram namazı cemaatle kılınsın

Demirören Haber Ajansı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm tedbirler alınarak, ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz" dedi.

Abone ol

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alışık olunmayan ramazan ayının yaşandığını bildirdi.

''Bayram namazı belirlenen camilerde cemaatle kılınsın''
Tüm vatandaşları korumak amacıyla kurallara titizlikle uymaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti: "Bazı İslam ve Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümüz şekilde tüm tedbirlerin alınarak, Ramazan ayının son Cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz. Kadir Gecesi vesilesiyle, çevremizde bulunan, yaşadığımız şartlar dolayısıyla zor durumda olan kişilere ulaşmaya, onlara el uzatmaya, sıkıntılarını paylaşmaya çalışalım.

''Yanılgıya asla düşmeyelim''
İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında, İslam’ın sadece ibadetlerden ibaret olduğu gibi bir yanılgıya asla düşmeyelim. Ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam alemi ve tüm insanlık için, sağlık, huzur, barış, mutluluk ve zulüm altındaki kardeşlerimiz için de kurtuluş getirmesi dileklerimle tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim insanları ilk kez açıkladı! Koronavirüs neden kontrol altına alınamıyor
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'dan flaş Erdoğan açıklaması
Galatasaray'da son dakika haberi! Başkan Mustafa Cengiz mide kanaması geçirdi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi için öneri paketi
İbrahim Saraçoğlu Araf Suresi'nden örnek verdi! Yeni bir felaket geliyor
Seyahat yasakları kalkıyor! İstanbul'da seyahat yasağının kalkması için 8 hafta beklenecek
ÖNCEKİ HABERLER
Geri manevra yaparken 2 yaşındaki kızını ezdi
Kütahya'da koronavirüsü yenen 5 aylık mucize bebek taburcu oldu
Koronavirüs dış dünyadan izole yaşayan amazon kabilelerine bulaştı
Ümit Özat 'Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım' deyip Ersun Yanal'ı bombaladı
Fenerbahçe Barış Sungur'un peşinde
Fitre ne kadar 2020 ne kadar Diyanet Fitre ne zaman verilir?
Yorumlar