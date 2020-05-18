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Antalya'da kayıp PTT çalışanı taksiciye 'Arkadaşlarım gelip alacak' demiş

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde, ailesine 'İftara geleceğim' dedikten sonra bir daha haber alınamayan PTT dağıtıcısı Uğur Tayman’ı (29) arama çalışmaları sürdü. Uğur Tayman'ın, en son kendisini gölet kenarına bırakan taksiciye "Arkadaşlarım gelip, alacak" dediği belirtildi.

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Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi'ndeki PTT Şubesi'nde dağıtıcı olarak görev yapan Uğur Tayman, 15 Mayıs'ta Elmalı’da yaşayan ailesini arayıp, iftara geleceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Tayman'dan bir daha haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Tayman için arama çalışması başlattı.

Dalgıçlar gölette arama yaptı

Aynı gün ilçe merkezinde görülen, bir gün sonra ise bir taksicinin Pirhasanlar Mahallesi'ndeki Eşek Göleti civarında bıraktığını söylediği Uğur Tayman için gölette de dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Ancak aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

"Arkadaşlarım gelip alacak"

Uğur Tayman'ın, kendisini gölete bırakan taksiciye, "Arkadaşlarım gelip, alacak" dediği de öğrenildi. Polis taksicinin ifadesine başvururken, Uğur Tayman'ın kaybolduğu bölgede bugün de arama yapıldı. Uğur Tayman’ı arama çalışmaları devam ediyor.

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