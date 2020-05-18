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Antalya'da zillere basıp yardım istedi cansız bedeni bulundu

ANTALYA'da gece yarısı bir apartman girişindeki zillere basan kimliği belirsiz 50 yaşlarındaki erkek, iddiaya göre vatandaşlardan yardım istedi. Daire sahipleri, tanımadıkları kişiye kapıyı açmazken bir süre sonra yardım isteyen kişinin cansız şekilde yerde yattığını gördü. Yüksekten düştüğü belirlenen adam, intihar sorularını akıllara getirdi.

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Olay, gece yarısı Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Yüksekten düşerek öldüğü belirlendi

Üzerinde çizgili eşofman ile tişört bulunan 45-50 yaşlarındaki bir erkek, 8 katlı binada oturan daire sahiplerinin zillerini çalarak, onlardan yardım istedi. Daire sahipleri, önce tanımadıkları kişiye kapıyı açmadı ardından duyulan gürültü üzerine dışarıya çıktı. Yardım isteyen kişinin yerde yattığını gören daire sahipleri, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kimliği belirsiz erkeğin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polise bilgi veren daire sahipleri, ölen kişinin olay öncesinde bütün zilleri çalıp, yardım istediğini söyledi. Ölen kişinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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