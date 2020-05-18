Son dakika gelişmesine göre; saat 14:48'de, Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 14.48'de Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 350 kilometre açığı olan deprem, yerin 4.20 kilometre derinliğinde oldu.

Bu depremden 22 dakika sonra saat 15.10'da yine aynı bölgede 4.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu.

Bu sabah da sallanmıştı

Bu sabah da saat 07.18'de Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem olmuştu. Depremin 6,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 412 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlenmişti.