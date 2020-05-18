Optimar'dan olay anket! Tekrar aday olursa İmamoğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 8.6
Optimar Araştırma'nın yaptığı son ankette, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve karşısında aday olmaları durumunda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaş ve Abdullah Gül'ü tercih edip etmeyecekleri soruldu.
Optimar araştırma şirketi koronavirüs salgını günlerinde birçok konu başlığı altında saha araştırması yaptı. Koronavirüs ve olası seçimler hakkında yöneltilen sorulara katılımcıların verdiği yanıtlar çok konuşulacak.
'Yüzde 44.7 Erdoğan' yanıtını verdi
2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son tura kalmaları halinde ankete katılanların yüzde 44.7'si oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken yüzde 34.7'si oyunu İmamoğlu'na vereceğini belirtti.
Erdoğan-Gül
Aynı soru Erdoğan ve Abdullah Gül için sorulduğunda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.7'ye çıkarken, Gül'ün oy oranı ise yüzde 20.4'te kaldı.
Aynı soru Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de yöneltilirken, kullanıcıların yüzde 43'ü Erdoğan, yüzde 36.1'i ise Yavaş yanıtını verdi. Yavaş'ın İmamoğlu'ya göre daha yüksek bir oya ulaşmasında MHP tabanındaki seçmenin rolünün olduğu gözden kaçmadı.