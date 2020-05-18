Optimar'dan olay anket! Tekrar aday olursa İmamoğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 8.6

Aynı soru Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de yöneltilirken, kullanıcıların yüzde 43'ü Erdoğan, yüzde 36.1'i ise Yavaş yanıtını verdi. Yavaş'ın İmamoğlu'ya göre daha yüksek bir oya ulaşmasında MHP tabanındaki seçmenin rolünün olduğu gözden kaçmadı.