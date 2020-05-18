Alaska’da tehlike çanları çalıyor! Gelecek yıl dev bir tsunami yaratacak
14 uzman tarafından imzalanan açık bir mektupta, Alaska’da yakın bir gelecekte büyük bir tsunaminin meydana geleceği uyarısı yapıldı. Bilim insanları Anchorage kentinin doğusunda dengesiz bir dağ yamacını destekleyen buzulun üçte ikisinin eridiği açıkladı.
ABD’nin Alaska'da eyaletinde yer alan ve ülkenin en kuzeydeki kenti Achorage’da çok yakın bir gelecekte, yıkıcı bir tsunamiyi tetikleyebilecek dengesiz bir dağ yamacı tespit edildi. 14 bilim insanı tarafından imzalanan bir mektupta, iklim değişikliğine bağlı olarak Barry buzulunun desteklediği yamaç eğiminin sadece üçte birinin korunduğu, deprem, sıcak hava dalgası veya şiddetli bir yağmurun bölgede çok ciddi bir felakete yol açabileceği uyarısı yapııldı.
Anchorage'ın 60 mil doğusunda yer alan Prince William Sound, bir liman alanı ve Trans-Alaska Boru Hattı Sisteminin bir parçası. Jeolojik Araştırmalar Bölümü direktörü Steve Masterman, Barry Buzulu'nun hızlı bir şekilde geri çekilmesinin milyonlarca ton kayayı söz konusu limana bırakabileceği ve devletin kayıtlarına geçen en şiddetli tsunami felaketinin gerçekleşebileceğini söyledi.
"Dalgalar 1700 metre yükseldi": Masterman, “Bu tsunamilerin en dikkat çekici olanı, 1700 metre dalga yüksekliğiyle, Lituya Körfezi Fiyordu’nun karşısındaki Glacier Körfezi’ni 1958'de vurdu. En son 2015 yılında Güneydoğu Alaska'nın Taan Buzulu'nun erimesisiyle dalgalar 600 metre yükseldi” ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, Anchorage’da eğimin yavaş yavaş azaldığını ve her an hızlı hareket eden bir toprak kaymasına dönüşebileceğinden endişe ediyor.