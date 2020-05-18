Alaska’da tehlike çanları çalıyor! Gelecek yıl dev bir tsunami yaratacak

ABD’nin Alaska'da eyaletinde yer alan ve ülkenin en kuzeydeki kenti Achorage’da çok yakın bir gelecekte, yıkıcı bir tsunamiyi tetikleyebilecek dengesiz bir dağ yamacı tespit edildi. 14 bilim insanı tarafından imzalanan bir mektupta, iklim değişikliğine bağlı olarak Barry buzulunun desteklediği yamaç eğiminin sadece üçte birinin korunduğu, deprem, sıcak hava dalgası veya şiddetli bir yağmurun bölgede çok ciddi bir felakete yol açabileceği uyarısı yapııldı.