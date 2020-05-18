Sedat Peker ile Alaattin Çakıcı görüntülü konuşmada Kur'an'a el basıp barıştı

Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ile Alaattin Çakıcı arasındaki gerilim, karşılıklı tehdit mesajlarıyla zirve yapmıştı. Sedat Peker ile telefonda görüştüğünü söyleyen Saygı Öztürk, araya giren 'bir dost'un hatırına yaptıkları görüntülü konuşmada ikilinin Kur'an'a el basıp barıştıklarını yazdı.

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AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı infaz düzenlemesi, 90 bin mahkumla birikte organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'ya da yaradı. Çakıcı, düzenlemenin yasalaşmasının ardından hapishaneden çıktı.

Barış yapıldığı haberi

Çakıcı'nın tahliyesinin ardından, yeraltı dünyasının bir diğer ismi Sedat Peker, sosyal medyada yayınladığı videoyla Çakıcı'ya mesaj verdi. İki isim ve yakınları arasında çatışmalı bir süreç yaşanacağı beklenirken, aralarında barış yapıldığı haberi duyuldu.

Haberi ilk duyuran Sözcü yazarı Saygı Öztürk, köşesinde yazdığı barışın detaylarını, Medyascope'tan Caner Polat'a anlattı.

"Sedat Peker ile telefonla görüştüm"

İkilinin ortak bir “dost” aracılığıyla barıştığını, “abi-kardeş gibi” olduklarını belirten Öztürk, şunları söyledi:

Ben Sedat Peker ile telefonla görüştüm. Bana ‘Aramızda bir sorun yok’ dedi. Yakın bir dostları aracılığıyla görüşüyorlar. Görüntülü bir görüşme gerçekleştiriyorlar ve Kuran’a el basarak aralarında bir sorun olmadığını taahhüt ediyorlar.