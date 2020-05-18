Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortaokul öğrencilerinin canlı sınıfına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ve YKS'ye hazırlık yapan öğrencilere yönelik başlatılan EBA canlı sınıf uygulamasına katılıp sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir Menemen Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sosyal bilgiler dersini işledikleri "canlı sınıfa" bağlandı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan, konuk olduğu 6. sınıfların "canlı sınıf" derslerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Eskiden sınıftan içeriye bir anda müfettiş girerdi. Üç, beş soru sorardı. Neye uğradığımızı anlamazdık. O zaman yine iyiymiş, şimdi canlı sınıflar var, bakan bir anda derse bağlanıyor ama soru sormuyorum, en arka sıradaki en uzun boylu öğrencinin kaderiyle dersi dinliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eskiden sınıftan içeriye bir anda müfettiş girerdi. Üç beş soru sorardı. Neye uğradığımızı anlamazdık. O zaman yine iyiymiş, şimdi canlı sınıflar var, bakan bir anda derse bağlanıyor. Ama soru sormuyorum, en arka sıradaki en uzun

boylu öğrencinin kaderiyle dersi dinliyorum.:-) pic.twitter.com/rJFnwldUAB — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2020

Canlı sınıf uygulamasına 8'inci sınıftaki 1 milyon 700 bin, lise son sınıftaki 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor.

Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinden görev alıyor. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebiliyor.

EBA canlı ders girişi nasıl yapılır?

Okul yöneticiniz tarafından size açılan canlı ders olup olmadığını aşağıdaki butona basarak kontrol edebilirsiniz. Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

EBA uygulaması Google Play Store ve AppStore’dan indirilebiliyor.