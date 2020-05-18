GENAR'dan bomba anket sonucu! En yakın rakibine 4 kat fark attı

Oy oranında düşüş var mı?

-Herkesin merak ettiği soru ile başlayalım. AK Parti'nin oy oranında 2018 yılından bu yana düşüş var mı?

Seçimlerden bu yana bu dönemde Cumhur ittifakı en yüksek seviyeye ulaştı. Son genel seçimlerde Cumhur ittifakının oy oranı yüzde 53.7 idi. Bugün yaptığımız araştırmada yüzde 55.2 sonucuna ulaştık. Bu da gösteriyor ki iki yıl içerisinde Cumhur İttifakı oy kaybetmediği gibi, oy oranını da 2 puan arttırmış görünüyor.