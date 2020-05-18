Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu ile Erdoğan'ın arası açık diyenlere tepki: Bu da kapak olsun

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, uzun zamandır ekranlarda boy göstermeyen açıklama yapmayan Süleyman Soylu'nun neden ortada olmadığını yorumladı.

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Günlerdir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun nerede olduğu soruluyor, konuşuluyor. Sürpriz istifası sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra aldığı karardan vazgeçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun zamandır ekranlara çıkmıyor, görüş belirtmiyor.

Hal böyle olunca, herkes sormaya başladı. Süleyman Soylu nerede?, Süleyman Soylu neden konuşmuyor? şeklindeki sorular herkesin kafasında yer edindi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık bu sorunun cevabını sizin için araştırdı buldu.

''Bu da kapak olsun''

Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta görev yapan askerlerle birlikte Namaz Dağı'nda iftar yapmasını değerlendiren Hadi Özışık, şu ifadeleri kullandı; ''Koronalı günlerde İçişleri Bakanı, sessiz sedasız dağlarda Mehmetçikle birlikte. Cumhurbaşkanı'na telefonla bilgi veriyor. Bu da kapak olsun. İstifadan sonra Erdoğan'la araları açık, ondan dolayı sesi çıkmıyor. İşte buyur fortoğraflarda Süleyman Soylu.'nun ne yaptığı ortada.''