Bakan Selçuk’un övgü ile bahsettiği imam hatip öğrencisi Ayşenur konuştu

BALIKESİR'deki köyünde inek otlatırken EBA Canlı derse katılan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesaplarından paylaşıp övgüyle bahsettiği İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ, geleceğin hukukçusu olmak istediğini söyledi.

Abone ol

Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak öğrenim gören 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından memleketi olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin kırsal Bayraklı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndü.

Burada çiftçilik yapan ailesine yardım eden Doludağ, bir yandan da eğitimini EBA'daki canlı dersleri takip ederek sürdürüyor. Doludağ'ın 15 Mayıs'ta EBA'dan canlı olarak felsefe dersini cep telefonundan takip ederken, bir yandan da ailesinin ineklerini otlattığı öğretmeni Sebahat Yıldırım'ın dikkatini çekti.

Öğretmeni Doludağ'ın bu görüntüsünü Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, izlediği bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Selçuk'tan övgü

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Ayşenur... 'Ben de köyde bir yandan inek güder, bir yandan kitap okurdum' demek isterdim. Ama bizde inek vardı, kitap yoktu :) Bu imkanların daha fazlası bizim görevimiz, sizin hakkınız. Fakat biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var. Ailene selamlar."

"Her koşulda ders çalışmayı seviyorum"

Paylaşım büyük binlerce beğeni alırken, DHA'ya konuşan Ayşenur Doludağ ise, her koşulda ders çalışmayı sevdiğini söyledi. Devletin vermiş olduğu imkanlar için emeği geçenlere teşekkür eden Doludağ, "Daha önceden EBA TV'yi evimizden izliyordum. Ancak şu an işlerimiz yoğunlaştığı için hayvanlarımızın başında durmak zorundayım. Ben bu halimden memnunum. Bence ders çalışmanın yeri ve zamanı olmaz. Gördüğünüz gibi ben inekleri otlatırken derse katıldım. İnternetimin çektiği kadar dağda bayırda derslerimi çalışıyorum ve izliyorum. Sayın Bakanı'mıza benim görüntümü paylaştığı için teşekkür ediyorum. Her yerden destek mesajları geliyor. Bu durumda da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

İnternette çekse daha güzel olacak, ablam bu yüzden okulu dondurdu

Bakan Selçuk’a övgü dolu sözleri için teşekkür eden Ayşenur Doludağ “Bizde küçükken hayvan otlatıyorduk kitap okuyorduk demek isterdim ama kitap okumuyorduk biz sadece ineklerimiz vardı dedi. Buda bizim çok şanslı olduğumuzu gösteriyor zaten bizde bunun farkındayız. Ama tek sorunumuz internetimizin çekmemesi internette çekerse daha şanslı olacağız. Evde sadece televizyondan bağlanabiliyoruz EBA TV’den ama evde internetten bağlanamıyorum canlı derslere dağda bağlana bildim o şekilde canlı derse katıldım.

Yazları tarla işlerimiz oluyor tarla işleri, arta kalan vakitlerde genelde evde dinlendiğim sürece kitap filan okuyorum bazen konu tekrarı falan yapmaya çalışıyorum. Ama çok fırsatımız olmuyor çünkü tarla işleri bizim elimizde biz yapmaya çalışıyoruz yoruluyoruz yaz boyu böyle geçiyor genelde, 5 Kız kardeşiz biz en küçükleriz ikizim var benim birde en büyük ablam evli 2 tane de ablam burada ortanca ablam üniversite okuyor Hacettepe’de psikoloji okuyor ama oda bu durumdan dolayı buraya gelince internet çekmediği için bilgisayar falanda olmadığı için okulunu dondurmak zorunda kaldı şu anda oda derslerini göremiyor çünkü okulunu dondurdu derslerini göremiyor.

Geleceğin hukukçusu olmak istiyorum

İleride ben bu sene bölümlerimizi seçtik eşit ağırlığı seçtim ve ben hukuk okumak istiyorum liseye başladığımdan beri hep hukuk okumak istedim inşallah bunu gerçekleştiririm inşallah olur. Çünkü ülkemizde gerçekten çok fazla kadına şiddet artmaya başladı. Ülkemizde ki bu durum bizi çok üzüyor. Çok fazla haberlerde gördükçe daha fazla üzülüyoruz ve ben kadın olacağım büyüyünce sonuçta bende hukuk okumak istiyorum. Kadınları savunmak istiyorum Evet kesinlikle çünkü ben burada ders çalışıyorum okulda da ders çalışıyorum benim için fark etmiyor tatbiki de zor okumak zor ama inanırsak başaracağımıza inanırsak başarırız zaten çalışırsak yaparız, her türlü ortamda çalışabiliriz, engel yok. Doğal ortam daha güzel araba sesleri yok, binalar yok karışıma çıkan binalar yok biz zaten hepimiz hayatımız boyunca zaten köy yaşamını daha çok sevdik ben Manisa da yurtta kalıyorum. Yurtta sürekli araba sesleri var binalar var karşımda bu beni boğuyor ama burada öyle bir şey yok daha çok kuş sesleri hayvanlar bu beni daha mutlu ediyor daha çok içimi açıyor ders çalışmak için" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da genç kız tebrik etmek için evinde ziyaret etti. Boş zamanlarında kardeşleri ile birlikte okumaları için bol miktarda kitap hediye etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz da tebrik amaçlı kitap dolu bir çanta gönderdi.