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Bursa'da yasağa uymayan iki gence para cezası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağını hiçe sayan motosikletin sürücüsü ve arkadaşına 17 Bin 360 TL cezai işlem uygulandı.

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İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

Ehliyeti olmadığı için de ceza yedi

Belirtilene göre kaçmaya çalışan gençler, kısa sürede yakalandı. Yapılan kimlik kontrolü ve motosiklet üzerinde yapılan inceleme sonucunda sürücü İbrahim K.(18)' ya ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma yasağına uymama ve 20 yaş altı kısıtlamasına uymama nedeniyle 11 bin TL, yanındaki arkadaşı Anas İ.'ye(16) 6 bin 360 TL para cezası uygulandı. Sigortası olmayan motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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