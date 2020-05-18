'Türkçe koronavirüsü daha az yayıyor' Maskesiz biri yanımızdan geçerken virüs bulaştırır mı?

Sokakta maskesiz yanımızdan geçen birisi bize koranavirüs bulaştırır mı? Türkçe neden en az virüs bulaştıran dil? Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok çarpıcı açıklamalar?

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Türkçe virüsü daha az yayıyor" deyip sebebini açıkladı. Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanmasıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Ceyhan, "Maskesiz bir insan yanınızdan geçtiği zaman sadece nefes alıp veriyorsa onun geçişi sırasında virüsü size bulaştırması mümkün değil" dedi. İşte Ceyhan'ın konuşla ilgili açıklamaları...

Yanınızdan geçerken bulaştıramaz

- Maskesiz sokağa çıkma yasakları ile ilgili kararları il pandemi kurulları alır. İstanbul'da sadece birkaç bölgeye böyle karar alındı. Birçok ilde birçok il bazında var. Maskesiz bir insan yanınızdan geçtiği zaman sadece nefes alıp veriyorsa onun geçişi sırasında virüsü size bulaştırması mümkün değil.

Virüs bulaşması için karşılıklı 5 dakika konuşmak lazım

- Ama o kişi konuşuyorsa bu yaklaşık bir 5 dakika karşılaşmak gerek diyorlar ama bunlarda çok ilginç veriler var. Yanınızdan geçen insan öksürdüyse sadece nefes alıp veriyorsa bulaştırmıyorlar ama kavgada birisi öksürürse bulaşma oranı çok artıyor.

Türkçe virüsü daha az yayıyor

- En çok virüs çıkarımlarının İngilizcede 'Ts', Rusça'da 'Ts' harfleri olduğu görüldü. Bizde farklı olabilir. Türkçe virüsü daha az yayıyor. Bunlar hep gözlemlerimiz.

Prof. Ceyhan, bu açıklamasıyla ilgili olarak bir de paylaşımda bulunmuştu: