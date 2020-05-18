HABER /  DÜNYA
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Fransa'da okullar açıldıktan sonra 70 öğrencide Kovid-19 vakası tespit edildi

Anadolu Ajansı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta açılmasının ardından 70 öğrencide Kovid-19 tespit edildi. 

Abone ol

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülke genelinde 11 Mayıs'ta açılan 40 bin okulda 70 öğrencide Kovid-19'a rastlandığını belirtti.

Bu öğrencilerin gittiği okulların tekrar kapatıldığını ifade eden Blanquer, okula gitmeyen öğrencilerde ortaya çıkan psikolojik sorunların kendisini endişelendirdiğini söyledi. 

Fransa'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart'ta üniversiteler dahil tüm okullar kapatılmıştı. 11 Mayıs'ta kreş, ana ve ilkokullar açılmıştı. Bugün ise salgının etkili olmadığı bölgelerde ortaokullar açıldı. 

Sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin

Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verildi. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu oldu.

Ölü sayısı 28 bini aştı

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 108'e, vaka sayısı ise 216 bin 30'a yükseldi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı gözler kabine toplantısında
Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu ile Erdoğan'ın arası açık diyenlere tepki: Bu da kapak olsun
Bakan Selçuk’un övgü ile bahsettiği imam hatip öğrencisi Ayşenur konuştu
Ahmet Davutoğlu'nun damarına fena bastılar! Bre utanmazlar bre ahlaksızlar
Beyoğlu'nda pes dedirten olay! Yasağı delen 13 kişiden birinde maske vardı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Lisede sınıf geçme nasıl olacak? 
ÖNCEKİ HABERLER
Kütahya'da 11 günlük bebek pozitif çıktı 25 kişi karantinaya alındı
Japonya'dan Türkiye'ye 6,5 milyon liralık yatırım
Fitre ne kadar 2020 Diyanet kişi başı fitre miktarı kaç para oldu?
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Sedat Peker ile Alaattin Çakıcı görüntülü konuşmada Kur'an'a el basıp barıştı
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e büyük tepki! Kanaldan özür mesajı
Yorumlar