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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonla görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bugün saat 14:30’da gerçekleşen görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra, Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. 

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