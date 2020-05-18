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Van'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Operasyonda doçka uçaksavar silahı, havan mühimmatı, el bombaları ve el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri gele geçirildi. 

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

'Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren' adlı operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında 1 doçka uçaksavar silah, 1 G3 piyade tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek, 10 havan mühimmatı, 3 el bombası, 3 EYP düzeneği, 2 silah üstü termal dürbün, 2 el dürbünü, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda örgütsel doküman ve örgütsel kıyafet ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

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Van
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