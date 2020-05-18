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Sakarya'da eşiyle sahur yaptıktan sonra fenalaşıp öldü

SAKARYA'da eşiyle sahur yaptıktan sonra fenalaşan Hasan Kahveci (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

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Akyazı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 7086 Sokak’ta oturan Hasan Kahveci, eşiyle sahur yaptıktan bir süre sonra fenalaştı.

Yakınları sinir krizleri geçirdi

Durumu fark eden eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kahveci'yi ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kahveci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kahveci’nin yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Hasan Kahveci’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine götürüldü.

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