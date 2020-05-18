İstifa eden Cihat Yaycı ile görüştüm diyen Ahmet Zeki Üçok'tan bomba iddia

Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasının yankıları sürerken Ahmet Zeki Üçok'tan Hulusi Akar iddiası geldi. Zeki Üçok, "böyle giderse başka istifalar da olacak' iddiasında bulundu.

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Tümamiral Cihat Yaycı görev yerinin değiştirilmesi sonrasında istifa etmesi gündemin ilk sırasına oturdu. Cihat Yaycı'nın istifasına dair bir çok iddia konuşulurken, emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok'tan gelen açıklamalar çok konuşulacak türden oldu.

Independent Türkçe'ye konuşan Ahmet Zeki Üçok, "Kendisiyle konuştum' diyerek istifanın perde arkasına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı işaret etti.

Böyle giderse başkaları da olacak

Ahmet Zeki Üçok şunları söyledi:

*"Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kendisinden başka kimsenin ön plana çıkmasını istemiyor. Cihat Yaycı'nın yanı sıra, eski Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'in görev değişikliği de Hulusi Akar'ın kendisinden başka kimsenin ön plana çıkmasını istememesiyle ilgili. Cihat Yaycı, üçüncü isim oldu. Böyle giderse başkaları da olacak"

İstifaya götüren ihale

Cihat Yaycı'nın istifasına giden sürecin bir ihaleyle ilgili olduğuna da değinen Ahmet Zeki Üçok, şunları söyledi:

*Deniz Kuvvetleri'nde kullanılan torpidolarda kullanılan teller için yapılan ihaleyi kazanan firmanın malzemeleri tesliminden sonra, şartnameye uygun olmadığı belirlendi. Durum Cihat Yaycı'ya iletildi. Bunun üzerine tellerin teslim alınmamasına yönelik bir emir yayınlandı. Üretici firma da Milli Savunma Bakanlığı'na mektup yazarak, yerli firma oldukları için tellerin kabul edilmediğini iddia etti.

*Hulusi Akar da, kendisinin bir dönem çalışma yaptığı, Abdullah Gül'ün eğitim aldığı Exeter mezunu olan Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Yaldız'a talimat verdi ve inceleme başlatıldı. İnceleme sonunda hazırlanan raporda Yaycı hakkında soruşturma başlatılması ve soruşturma sürecinde görevden uzaklaştırılması istendi. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in de onayının ardından soruşturma başlatıldı. Hulusi Akar da, Teftiş Kurulu'nun raporunu ve soruşturma iznini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan da kararname hazırlatarak Yaycı'yı görevden aldı.

Akıl alır gibi değil

Üçok, Yaycı'nın görevden alınma sürecini anlattıktan sonra isim vermedi ancak yeni görevden almaların olabileceğini ileri sürerek, sözlerini "FETÖ'yle mücadelede ve Doğu Akdeniz'de önemli hizmetleri olan bir kişinin bu süreci yaşaması akıl alır gibi değil. Yazıklar olsun" dedi.

Ahmet Zeki Üçok twitter hesabından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı.