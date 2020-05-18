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Kars'taki operasyonda bir askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Kars'ta düzenlenen operasyonda PKK'lılarla sıcak temas sağlandığını bildirdi. Teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı. 

Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

1 askerimiz şehit düştü

Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi. 

Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişimi

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında ise, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. 

Kuzey Irak'ta hava operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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