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Kars'ta çatışma çıktı! Komandolardan PKK'ya darbe

KARS 'tan bir son dakika haberi geldi. Kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda çatışma çıktı çatışmada 3 terörist öldürüldü.

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İçişleri Bakanlığı'ndan konuya dair bir açıklama geldi.

Açıklamada ''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi'' denildi.

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