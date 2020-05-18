Kars'ta çatışma çıktı! Komandolardan PKK'ya darbe

İstifa eden Cihat Yaycı ile görüştüm diyen Ahmet Zeki Üçok'tan bomba iddia

'Türkçe koronavirüsü daha az yayıyor' Maskesiz biri yanımızdan geçerken virüs bulaştırır mı?

Hadi Özışık'tan Süleyman Soylu ile Erdoğan'ın arası açık diyenlere tepki: Bu da kapak olsun