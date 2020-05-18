Kars'ta çatışma çıktı! Komandolardan PKK'ya darbe
KARS 'tan bir son dakika haberi geldi. Kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda çatışma çıktı çatışmada 3 terörist öldürüldü.Abone ol
İçişleri Bakanlığı'ndan konuya dair bir açıklama geldi.
Açıklamada ''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi'' denildi.