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Kesinleşti! Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı var

Ramazan Bayramı yaklaşırken cevabı en merak edilen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün cevap verecek. Arife dahil olmak üzere Ramazan Bayramı süresince 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Yeni tip koronavirüsün Türkiye'ye sıçradığı ilk günden bu yana yakın kurmaylarıyla mesaisini İstanbul’da geçiren Cumhurbaşkanı Recep; Tayyip Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek. Toplantıda ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.

'Millete Sesleniş'te açıklayacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Kabinede toplantısında Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İşte yasağın uygulanacağı tarihler

Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayramdan sonra yasakların kaldırılması bekleniyor.

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