19 Mayıs ne kandili Diyanet yarın kandil mi var?

Yarın kandil mi var, 19 Mayıs salı ne kandili var araştırmaları bugün vatandaşların gündeminde. Yarın bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir gecesi idrak edilecek. Kuran'ı Kerim'in indirildiği bu geceyi bol bol ibadet ederek, namaz kılarak geçirmek gerekir.

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Yarın kandil mi var, yarın yani 19 Mayıs salı günü ne kandili var araştırmaları vatandaşların gündeminde. Yarın bin aydan daha hayırlı fazileti bol olan Kadir Gecesi idrak edilecek. Peygamberimiz Hz. Muhammet bu gece kim inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Peki Kadir Gecesi ne demek, bu gece neler oldu, yapılacak ibadetleri neler?

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.



