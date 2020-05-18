İstanbul Valiliği'nden Kız Kulesi'nde Emre Aydın konseri

İSTANBUL Valiliği, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kız Kulesi'nde, sosyal medyadan yayınlanan Emre Aydın özel konseriyle kutladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, coşku dolu bayrama dair cümleler kurdu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasıyla saat 16.10'da başlayan konser sosyal medya platformlarından canlı yayınladı.

"Vatanın bölünmez bütüğünlüğüne yemin ettik"

Vali Ali Yelikaya, "Birinci Dünya Savaşı sonunda ordularımız dağıtıldı. İttifak ettiklerimiz yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık. Yani masada kaybettik. Medeniyetimizin başşehri İstanbul işgal edildi. 3 milyon kilometreyi kanımızla sulamıştık. Yorgun ve yaralıydık, son sığınak, son vatan elden gidiyordu. Güneş zifiri karanlıktan sonra doğra ve güneş İstanbul'dan doğdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları İstanbul'dan Samsun'a hareket etti. Bandırma vapurunda 48 yolcu vardı. Umuda yolculuk 16 Mayıs'ta başladı. Kız kulesi selam durdu yolcularına. Ya İstiklal ya ölüm dedik, vatanın bölünmez bütünlüğüne yemin ettik. Kurtuluştan kuruluşa giden yollar böylece açıldı." dedi.

Konuşmanın ardından Boğaz'daki konser başladı.