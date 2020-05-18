HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Berat Albayrak'tan Müzeler Haftası paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter'dan yaptığı paylaşımda Müzeler Haftası'nı kutlayarak sağlığımız için bu dönem müzelerin sanal olarak da ziyaret edilebileceğini söyledi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Müzeler Haftası'nı kutlayarak, "Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Türk ve Dünya tarihinin şuurunu benimsedikçe ülkemizin miras ve cevherleri parlamaya devam edecektir. Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz. Müzeler Haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu
Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Erdoğan açıkladı
Muş'ta bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Iğdır Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş tutuklandı
ABD'de koronavirüs salgınında dikkat çeken gelişme
Kırıkkale'de yapılan göçük ihbarına giden ekipler şaşkına döndü
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'taki operasyonda bir askerimiz şehit oldu
İstanbul'a giriş çıkış ne zaman kalkıyor? Takvim ortaya çıktı işte tarih
Kadir gecesi mesajları resimli Kadir gecesi sözleri-2020 yeni
İstanbul Valiliği'nden Kız Kulesi'nde Emre Aydın konseri
19 Mayıs ne kandili Diyanet yarın kandil mi var?
THY tarihi uçuş Samsun bileti alma ekranı girişi 19 Mayıs 2020
Yorumlar