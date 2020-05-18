HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, beyaz çayın kilogramını 575 liradan satın alacaklarını bildirdi.

Abone ol

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yarın birinci sürgün yaş çay alım sezonunun açılmasıyla beyaz çay alımı da gerçekleştireceklerini belirtti. Yağışlı havalarda beyaz çay alımı yapmayacaklarını ifade eden Alim, "Geçen yıl 287 kilogram beyaz çay aldık. Bu yıl da alımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

"BEYAZ ÇAYIN KİLOGRAMINI 575 LİRADAN ALACAĞIZ"
Alim, beyaz çayın üretiminin büyük dikkat ve çaba gerektirdiğine dikkati çekerek, "Beyaz çayın kilogramını 575 liradan satın alacağız. Beyaz çay satışlarında maliyetleri yükseltmemek ve üreticilerin çay tomurcuğundan elde ettikleri gelirin devamını sağlamak amacıyla bu yıl çay tomurcuğu alım fiyatını yükseltmedik" diye konuştu.

ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakanlık duyurdu! Çemçe grubu tamamen yok edildi
TRT EBA TV eğitimleri devam edecek mi?
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Mayıs Pazartesi)
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesinin koronavirüs mücadeledeki tutumunu savundu
İstanbul Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu
Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Erdoğan açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Dünya Sağlık Örgütüne suçlama
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Petify, yeni klinik yönetim sistemi PetifyVet'i piyasaya sürdü
Berat Albayrak'tan Müzeler Haftası paylaşımı
Kars'taki operasyonda bir askerimiz şehit oldu
Fitre ne kadar 2020 Diyanet kişi başı fitre miktarı kaç para oldu?
Yorumlar