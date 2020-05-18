Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; 2 PKK/YPG'li terörist Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulundu.
Teröristler, komandolarca etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/cAOy4CYlPY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2020