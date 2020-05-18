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Çavuşoğlu ile Pompeo arasında önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bölgesel konular ele alındı.

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"Bugüne kadar 115 ülkeden 70 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Biraz önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla konuştuk. Onlar bizden 4 bin civarında vatandaşını götürdü. Aynı şekilde o rakama yakın vatandaşımızı da değişik eyaletlerden ülkemize getirdik. Bu konuda da birbirimize destek oluyoruz"

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