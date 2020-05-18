New Yorklular güneşli havayı görünce parkları doldurdu!

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evlerde kalan halk, havanın güzel olmasıyla Bear Mountain State Park ve Domino Park'a koştu.

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ABD, 1.5 milyonu aşkın koronavirüs vakası ve 90 binden fazla ölüm ile dünyada salgının üssü haline geldi. New York ise yaklaşık 360 bin vaka ve 28 bin 325 ölüm ile ülkede salgından en çok etkilenen eyalet oldu.

Eyalette, salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parklar geçtiğimiz haftalarda yeniden açıldı.

Piknik yaptılar

Güneşli havayı gören halk, soluğu Bear Mountain State Park'ta aldı. Piknik yapanlar kadar, yeşilliklerde top oynayanlar da vardı.

Sosyal mesafeli güneşlendiler

Brooklyn'deki Domino Park'ta da benzer görüntüler kaydedildi.

Uzun süredir karantina altında olanlar, güneşin tadını çıkardı. Yeşil alan üzerinde sosyal mesafeye ilişkin yuvarlak çizgilerin yer aldığı görüldü.

Maske takan polisler, parklarda güneşlenen insanlara salgına karşı birtakım uyarılarda bulundu.