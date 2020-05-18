Masterchef Güzide Mertcan’dan lüks villası için itiraf: Allaha şükür vaktinde satmışız

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef Türkiye ile ünlü olan yarışmacı Güzide Mertcan İnternethaber'in youtube kanalında Aysu Mola'nın konuğu oldu.

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Güzide Mertcan yarışma boyunca özellikle sosyal medyada, yaşadığı 7 milyonluk villası ile çok konuşulmuştu.

Lüks villasını satan Masterchef Güzide, yeni evinden katıldığı canlı yayında Aysu Mola'nın sorduğu soruları cevaplandırdı. Sahip olduğu lüks villayı sattıktan sonra daha küçük bir eve yerleşen MasterChef Güzide'nin neler yaptığı merak ediliyordu.

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'Çok şükür satmışız'

Villasını sattığı için pişman olup olmadığı sorulan Güzide Mertcan, aksine evi satmak için epey uğraştıklarını anlattı.

'Çok şükür evi pandemiden önce satmışız' diyen sevilen yarışmacı, ülkenin ekonomik anlamda zor durumda olduğu bir dönemde villasını elden çıkarabildiği için memnun olduğunu ifade etti.