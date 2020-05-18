TRT EBA TV eğitimleri devam edecek mi?

Başkan Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim yılının sona erdirilmesi kararını açıklamasının ardından EBA TV'de eğitimlerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başlatılan uzaktan eğitim sürecinin, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Yeni dönem eylül ayında başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Sürecin devamına ilişkin tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız" denildi.