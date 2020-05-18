HABER /  EĞİTİM
ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

TRT EBA TV eğitimleri devam edecek mi?

Başkan Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim yılının sona erdirilmesi kararını açıklamasının ardından EBA TV'de eğitimlerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Abone ol

23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başlatılan uzaktan eğitim sürecinin, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Yeni dönem eylül ayında başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Sürecin devamına ilişkin tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Mayıs Pazartesi)
Muş'ta bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Erdoğan açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesinin koronavirüs mücadeledeki tutumunu savundu
Iğdır Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş tutuklandı
ABD'de koronavirüs salgınında dikkat çeken gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Petify, yeni klinik yönetim sistemi PetifyVet'i piyasaya sürdü
İstanbul Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu
Kars'taki operasyonda bir askerimiz şehit oldu
İstanbul'a giriş çıkış ne zaman kalkıyor? Takvim ortaya çıktı işte tarih
Bugün kargolar açık mı 18 Mayıs kargo çalışma saatleri
Yorumlar