Demet Akalın'a Bendeniz okkalı laf soktu : Bu kadar aç mı kaldınız lan!

Demet Akalın koronavirüs normalleşmesinde eğlence yerlerinin de açılmasını istedi. Akalın 'ben bile geçinemiyorum' deyince Bendeniz okkalı bir laf çarptı.

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"Artık geçinemiyorum, maddi problemler yaşıyorum, eğlence yerleri açılsın' diyen Demet Akalın'ın açıklamaları magazin dünyasında polemiğin fitilini ateşledi. Işın Karaca, Cenk Eren ve Bendeniz de tartışmaya dahil oldu.

Cenk Eren, Demet Akalın'ın eğlence yerleri açılsın talebine destek çıkarak "Tamam bizler 3-5 yıl idare ederiz, kayıt dışı müzisyenler zorda" dedi. Işın Karaca ise "Madem AVM'ler açılıyor ben de gider AVM'de konser veririm' deyince tartışma iyice alevlendi.

Bendeniz'den okkalı laf : Bu kadar mı aç kaldınız

Sanatçılar arasındaki eğlence yerleri açılsın tartışmasına Bendeniz karşı görüşle dahil oldu. Sosyal medya hesabından Demet Akalın'a vurdu ve şunları söyledi:

"Bu kadar mı aç kaldınız. Milyonlar cebinizde bu kadar kudurmak niye? Almasaydınız boyunuzdan büyük evleri. AVM'de konser vereceklermiş, restoranlarda sorun olmazmış. Bekleyin bekleyin biraz! Bir sürü çaresiz insan varken utanın biraz utanın.

DEMET AKALIN NE DEDİ? Demet Akalın polemiğin fitilini açıklayan şu açıklamayı yaptı:

-AVM'ler açılıyorsa eğlence sektöründe de normalleşmeye gidilmesi gerekiyor. Sektörde 300 bin kişi ekmek yiyor. Bu alanda Türkiye'nin en çok kazananlarının başında geliyorum. Ona rağmen diyorum ki ben bile idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var.

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