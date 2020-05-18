1 gün evli kaldı 2 çocuğun var dedi! Esra Erol'da Nargüzel'in foyası ortaya çıktı
ATV'de Esra Erol'da canlı yayınında DNA sonuçları sonrası Nargüzel ortaya çıktı. Bir adamın hayatını kararttı. 1 gün evli kalıp 2 çocuk ondan dedi. Uğurcan ile Emircan test yaptırınca ortaya çıkan gerçekler herkesin aklını başından aldı.
Esra Erol'un programında akıllara zarar bir hikaye gündeme geldi. İzleyen herkesin bu kadın 'sosyopat' dediği Nargüzel, ayak üstü uydurduğu yalanlarla kan dondurdu. 2 oğluna 20 yıl boyunca babalarının Ali Celepoğlu olduğunu söyleyen Nargüzel, hem çocuklarına yalan söylemiş hem de bir insanın hayatını karartmış. Ali Celepoğlu'nun yaptırdığı DNA sonuçları Uğurcan ile Emircan'ın babasının o olmadığını ortaya çıkardı. Milyonların önünde canlı yayında serinkarlılıkla yalan uyduran Nargüzel bugün bir kez daha ekrana çıktı. İşte olayın detayları:
20 yaşındaki Uğurcan Celepoğlu babasını aramak için Esra Erol'a çıkması ile birlikte Türkiye Nargüzel Celepoğlu karakteri ile tanıştı. Uğurcan babasının 20 yıldır kendilerini aramadığını söyledi. Yayına çıkan Nargüzel Celepoğlu da Esra Erol'a çocukların babasının Ali Cenepoğlu olduğunu ve yıllardır onları aramadığını söyledi.
Ali Celepoğlu ortaya çıkınca herkes şok oldu
Esra Erol Uğurcan ile Emircan'ın babası olan Ali Celepoğlu'nu yıllar sonra bulup ekrana çıkarınca herkesin aklı karıştı. Ali Celepoğlu 'Nargüzel ile 1 saat evli kaldım eli elime dokunmadı. Çocukların babası ben değilim' dedi. Esra Erol dahil herkes Ali Celapoğlu'nun bundan sonra anlattıkları karşısında şaşkınlıktan şaşkınlığa düştüler. Zira hikayesi filmlere konu olacak türdendi.
Ali Celapoğlu'nun hayatı Tokat Niksar'da pidecilik yapan bir esnafken bir gün dükkanına gelen Nargüzel ile altüst olmuş. 5 gün önce eşinden boşanan Ali Celapoğlu, taksiyle iş yerine gelen Nargüzel'i hiç tanımadığını, ona pide ikram ettiklerini söyledi. Nargüzel ona 'üniversitede okuduğunu kalacak yeri olmadığını' söylemiş. Bunun üzerine Ali Celapoğlu onu gitmek istediği bir arkadaşının evine götürüp bırakmış.